Kultur-Preis für Vorbild

Er hat mit 15 sein Augenlicht verloren. Aber Otto Lechner ist wegen dieses Schicksalschlags nicht verzweifelt – sondern ist in mehrerer Hinsicht ein Vorbild geworden.

Zum einen zeigt der Akkordeon-Virtuose, wie man trotz Beeinträchtigung sein eigenes Leben meistern kann. Zum anderen holte er sein Instrument aus dem volkstümlichen Eck und bringt es seinem Publikum in seiner kompletten Vielfältigkeit näher. Und drittens: Er meistert nicht nur sein eigenes Leben trotz Beeinträchtigung, sondern bringt mit seiner Musik vielen anderen Menschen Freude ins Leben. Mit dem „Otto-Lechner-Festival“ setzt er seit dem Vorjahr auch in Horn ein starkes musikalisches Ausrufezeichen. Die integrative Kraft, die er Zeit seines Lebens in seiner Musik gespürt hat, bringt er dabei der Gesellschaft näher. Allein deshalb ist er ein Vorbild, das sich diesen Preis verdient hat.