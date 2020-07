3.765 Arbeitsplätze im Bezirk Horn wurden dank der Möglichkeit zur Kurzarbeit in der Coronakrise gesichert. Insgesamt wurden bereits 6,1 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfen an Betriebe im Bezirk ausbezahlt. Das Horner AMS hat seit Beginn der Coronakrise 442 Anträge für Kurzarbeitsbeihilfe von Horner Unternehmen bearbeitet.

Auch wenn das AMS Horn bereits wieder deutliche Rückgänge bei den Arbeitslosenzahlen und den Personen in Kurzarbeit meldet, wird die Krise den Horner Arbeitsmarkt noch lange begleiten. Manche Branchen – besonders im Produktionsbereich, wo noch Bestandsaufträge abgearbeitet wurden – werden die Nachwirkungen der Krise noch länger spüren.

Wie man diesem Problem Herr werden könnte? Mit einer Verlängerung der Kurzarbeit im Herbst, und das in möglichst flexibler Form, damit Betriebe individuell auf ihre Herausforderungen reagieren können. Denn viele Betriebe haben keine Reserven mehr für weitere Betriebseinschränkungen.