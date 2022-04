Lebendiges Waldviertel

Die Waldviertler Sportszene blüht auf. Das wird Ihnen beim Lesen des aktuellen NÖN-Sportteils aufgefallen sein: Die Zwettler Volleyballer greifen erstmals nach dem österreichischen Meistertitel. Die Horner Fußballer haben den Klassenerhalt in der 2. Liga quasi geschafft, zählen weiterhin zu den österreichischen Top-Teams. Der Altenburger Kicker Leo Greiml wechselt von Rapid Wien zum deutschen Traditionsverein Schalke 04. Der Eggenburger Lukas Hutecek verpasste mit dem Handball-Nationalteam nur knapp die WM, während Eggenburgs Handballerinnen im ÖHB Cup-Halbfinale standen.

Dazu gibt’s jede Menge weitere Waldviertler Aushängeschilder – national und international. Im Sport ist nichts dran an einem „rückständigen Waldviertel“. Im Gegenteil: Die Dichte an Spitzensport in einem dünn besiedelten Gebiet ist mittlerweile zu einem Markenzeichen geworden.