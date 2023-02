Manchmal braucht es sie ja doch...

„Ich weiß, ich bin eine Querulantin!“ – so bezeichnete sich die Eggenburgerin Maria Braunsteiner beim Bürgergespräch zur Fritz-Eheimstraße selbst. Seit Monaten kämpft sie verbissen um die ihrer Meinung nach nicht gelungene Gestaltung der neuen Siedlungsstraße. Und sie tut das in aller Offenheit und steht dazu. Von anonymen Briefen, Schreiben oder gar Anzeigen, wie in ähnlichen Fällen heutzutage leider oft üblich, hält sie nichts.

Dass sie dabei nicht alleine auf weiter Flur steht, zeigt der Zustrom zu dieser Veranstaltung. Rund 30 Anrainer waren im Rathaus mit dabei. Und die hätten ihre Hoffnung auf eine Siedlungsstraße ohne „Dreck“ und mit mehr Sicherheit für ihre Kinder vielleicht schon aufgegeben, wenn sich nicht Braunsteiner laufend für sie stark machte. Manchmal braucht es sie eben doch, die Querulanten...