Mehr als ein Wohnhaus

Gut Ding braucht Weile! Der Spatenstich für ein ganz besonderes Wohnhaus, das seit mehreren Jahren in Horn angedacht ist, wird noch im Mai erfolgen. Bis Ende 2023 sollen hier Wohneinheiten für bis zu 26 erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen werden.

Und dieses Haus wird mehr als nur ein Wohnhaus sein. In direktem Umfeld können die Bewohner entweder in der Caritas-Werkstatt oder in der Gesellschaft für Ganzheitliche Förderung und Therapie Beschäftigung – und damit die Basis für ein selbstbestimmtes Leben – finden. Angenehmer Nebeneffekt: Für die Betreuung der Personen werden noch dazu Arbeitsplätze in Horn geschaffen.

Dass diese Möglichkeit entsteht, ist dem unermüdlichen Einsatz des Vereins „Ich bin ich“ rund um Christa Daniel und ihren Mitstreiterinnen zu verdanken. Dafür sollte ihnen ganz Horn dankbar sein.