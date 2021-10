Meinung ist jetzt gefragt

Den Vorwurf, in der Politik werde ohnehin immer alles von oben bestimmt, hört man immer wieder. Zumindest in der Region Manhartsberg will man sich diesen Vorwurf nicht machen lassen. Beim Ziel, die Region zur ersten „familienfreundlichen Region“ des Bundeslandes zu machen, setzen Regions-Obmann Franz Göd und sein Team auf die Mitarbeit der Bürger. Und davon hat die Region immerhin 11.000. Sie sind jetzt aufgefordert, ihre Wünsche an die „familienfreundliche Region“ mittels Online-Befragung einzubringen.

Keine zehn Minuten nimmt die Befragung in Anspruch. Zehn Minuten, die sich so viele Bürger wie möglich nehmen sollten. Gerade in Zeiten von Corona, wo ländliche Regionen nicht nur als Tourismus-, sondern auch als Wohnregionen an Bedeutung gewinnen, kann dieses angestrebte Zertifikat der Region – und damit 11.000 Menschen – nur gut tun.