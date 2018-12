„Unser Geld für unsere Leut“ – mit diesem Slogan will die FPÖ bekanntlich gerne ihre Rolle als Beschützer „echter Österreicher“ unterstreichen. Nicht zu gelten scheint dieser Spruch aber in Eggenburg. Dort sprach sich FPÖ-Gemeinderat Helmut Gapp gegen eine Subvention in Höhe von 5.000 Euro für den UHC Eggenburg aus.

Mit dem Geld soll der Nachwuchsbetrieb des Handballvereins gefördert werden. Immerhin zehn Nachwuchsteams mit Jugendlichen aus der Region gibt es beim UHC. Burschen wie Mädchen schaffen es immer wieder, mit sportlichen Erfolgen auf sich aufmerksam zu machen.

Viel mehr als der sportliche Aspekt ist aber zu betonen, welchen Beitrag sinnvolle Jugendarbeit in Vereinen für das Gemeinwohl leistet. Bei den Jugendlichen und Kindern wird der Gemeinschaftssinn gestärkt und Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt. Dinge, die auch der FPÖ Anliegen sein sollten. Und tun die 5.000 Euro der Stadt bei einem 14,6 Mio. Euro-Budget wirklich weh?