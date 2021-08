In der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf wird am 3. September mit einem großen Sternmarsch aus allen Katastralgemeinden ins geografische Zentrum nach Maria Schnee die Zusammenlegung der Gemeinden Drosendorf und Zissersdorf gefeiert. 50 Jahre ist dieses Ereignis jetzt schon her – die Rivalität zwischen dem „städtischen“ Drosendorf und dem „bäuerlichen“ Zissersdorf ist in den Köpfen vieler aber immer noch Realität. Das beweisen nicht nur die aktuellen Auseinandersetzungen im Gemeinderat, auch innerhalb der Gemeinde-ÖVP flogen zwischen den Ortsgruppen und den Bünden immer wieder die sprichwörtlichen Fetzen.

Dass jetzt endlich ein „Zuagroaster“ mit diesem Unfug aufräumen will, könnte ein Aufbruch in eine neue Ära in Drosendorf-Zissersdorf sein. Im Sinne der gesamten Gemeinde kann man nur hoffen, dass Peter Feldmann mit seinem Ziel, mäßigend auf alle Seiten einzuwirken und auf alle zuzugehen, Erfolg haben wird.