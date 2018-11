Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit taucht die Frage auf, was man seinen Lieben schenken soll – und oft beantwortet man sich diese Frage selbst mit der x-ten Krawatte für den Papa, einem Stück Schmuck für die Gattin, das dann in der Kommode verschwindet, oder einem Spielzeug für die Kleinen, das nach dem Auspacken schon wieder irgendwo im Eck landet.

Wer heuer sinnvoll schenken will, dem bietet die Tageseinrichtung Horn eine Möglichkeit: Interessierte können mithelfen, den Klienten der Tageseinrichtung ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen. Und das nicht nur mit einer simplen Geldspende – die per Netbanking in Sekundenschnelle erledigt ist –, sondern auf eine Art und Weise, die den Weihnachtsgedanken aufleben lässt. Gehen Sie in die Tageseinrichtung, holen Sie sich einen „Wunschbrief“, besorgen ein Geschenk und bringen es in die Tagesstätte. Die Begegnung sowohl mit den Klienten, als auch den Menschen, die dort arbeiten, wird auch für Sie ein Geschenk sein.

Aktion gestartet Tageseinrichtung Horn: Kleine Wünsche ans Christkind