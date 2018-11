Die Bedeutung der Nahversorgung wird am „Nah, sicher-Tag“ (heuer am 16. November) betont. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen steht nun fest, dass dieser Tag in Zukunft auch in der Gemeinde Sigmundsherberg weiter begangen werden kann. Nach dem angekündigten „Aus“ des letzten Nahversorgers in der Gemeinde mit Jahresende hat die Gemeindepolitik rasch reagiert. Eine Nachfolgelösung ist in Planung, eine Übergangslösung wurde nun einstimmig im Gemeinderat beschlossen.

Und dass die Gemeinde bei diesem Projekt – auch wenn die Übergangslösung im Geschäft von VP-Bürgermeister Göd untergebracht ist – an einem Strang zieht, ist wichtig. Beim Thema Nahversorgung dienen parteipolitisch motivierte Störfeuer niemandem. Den anderen Fraktionen ist es daher hoch anzurechnen, dass sie beim Beschluss mitgestimmt haben. Bündelt man bei so einem Projekt die Kräfte, gibt es keine politischen Verlierer, aber einen großen Gewinner: Die Sigmundsherberger Bevölkerung.

Artikel #124346665