Groß war der Jubel auf beiden Seiten der Grenze, als vor 30 Jahren der Eiserne Vorhang fiel. Für den Bezirk Horn bedeutete der Wegfall der streng bewachten Grenze die Möglichkeit, an frühere Gemeinsamkeiten mit den tschechischen Nachbarn anzuknüpfen. Einige der damals gesetzten Initiativen verliefen zwar im Sand, andere aber, etwa das SOLA in Langau, die Partnerschaften diverser Feuerwehren diesseits und jenseits der Grenze oder am musikalischen Sektor haben bis heute Früchte getragen.

Auch im heurigen Jubiläumsjahr setzen einige Vereine und Organisationen neue Akzente hinsichtlich grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Etwa der Verein „Musik ohne Grenzen“ im musikalisch-kulturellen oder das Museum Horn im wissenschaftlichen Bereich. Gemein ist diesen Initiativen der Wunsch, Grenzen im zwischenmenschlichen Bereich abzubauen. Das ist in Zeiten, in denen viele wieder nach harten Grenzen und Abschottung schreien, besonders wichtig.

Artikel #137611880