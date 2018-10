Kaum ein Thema – abgesehen vielleicht von der leidigen Asyldebatte – polarisiert so wie jenes der Bildung. Nicht nur am Stammtisch, auch in der politischen Debatte prallen bei Diskussionen rund um das Thema Welten aufeinander.

In der aktuellen Diskussion trifft wohl der Garser NMS-Direktor Wolfgang Welser den Nagel auf den Kopf. Das Gefühl, dass sämtliche Entscheidungen und Änderungen im Bildungsbereich der vergangenen Jahre von „Schreibtisch-Attentätern ohne Praxiserfahrung“ getroffen wurden, ist wohl kein trügerisches. Und von denen wird bei all der Diskussion, etwa ob die Mittelschulen nun „Neue“ heißen oder nicht, übersehen: Die einzigen, die wohl wirklich wissen, was das beste für ihre Schüler ist, sind die Pädagogen vor Ort. Und denen müsste man zwei Zugeständnisse machen.

Erstens: Mehr Wertschätzung für ihre oft völlig zu Unrecht in der Kritik stehende Tätigkeit. Zweitens: Mehr Autonomie bei ihrem Tun. Denn genauso individuell jedes einzelne Kind ist, so individuell sind auch die Schulen. Ein von oben für alle Schulen verordnetes Konzept kann nie ein gutes sein.