„Austria is a too small country to make good doping“ – diesen Satz prägte Ski-Boss Peter Schröcksnadel nach dem Doping-Skandal von Turin 2006. Abgewandelt hat er aber auch für die Gemeindepolitik in Drosendorf-Zissersdorf Gültigkeit.

Dort wird seit Jahren auf tiefem Niveau gegeneinander agitiert. Vor allem ÖVP und Frische Liste bleiben einander nichts schuldig. Dabei schrecken einige der „Streithansln“ auch nicht davor zurück, anonyme Mails mit Vorwürfen zu verschicken oder Vorwürfe zu erheben, dann namentlich aber nicht genannt werden zu wollen. Längst geht es dabei gar nicht mehr um die Sache, sondern um persönliche Feindschaften.

Damit schadet man nicht nur dem vermeintlich „Angepatzten“, sondern auch sich selber und der politischen Glaubwürdigkeit insgesamt. Die Gemeinde Drosendorf ist zu klein für diese Streitigkeiten. Aber sie ist nicht zu klein, für sie zu arbeiten – und dafür wurden die Mandatare aller Parteien gewählt, nicht fürs Streiten.