Treffender als Kommandant Sascha Plessl hätte man die Feuerwehr-Feste in Japons am Wochenende nicht zusammenfassen können: „Es war einfach geil.“ 180 Florianis aus dem Abschnitt Geras kamen zusammen, um langjährigen Kollegen zu gratulieren. Wettkampfgruppen aus 44 von knapp über 100 Wehren aus dem Bezirk führten der Bevölkerung ihr Können vor Augen. Knapp 110 freiwillige Helfer sorgten im 240-Seelen-Dorf Japons für einen reibungslosen Ablauf. Auch der Grenzlandmusikverein Zissersdorf nahm drei Tage „Schweißbaden“ in voller Montur für die Feuerwehr in Kauf. Sie alle trugen zum Gelingen dieses Leistungsbeweises der Wehren bei.

Als besonders schöne Tatsache wertete Sascha Plessl, dass sich sogar Gäste aus der Schweiz, die derzeit bei Bekannten in Japons weilen, in den Dienst der guten Sache stellten. Vielleicht taten sie das deshalb, weil auch Gäste aus dem Ausland merken, wie einzigartig das Feuerwehrwesen in Niederösterreich ist.