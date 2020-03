Gemeindepolitik über Parteipolitik – immer wieder gefordert, selten gelebt. Ein Beispiel, das hoffentlich Schule macht, lieferten bei der konstituierenden Sitzung in Meiseldorf ÖVP und SPÖ. Nachdem SPÖ-Kandidatin Tamara Klampfer bei der Gemeinderatswahl dank ihres Engagements in ihrem Heimatort Stockern groß abräumte, überließ ihr die in der Gemeinde weiterhin dominante ÖVP die Funktion der Ortsvorsteherin.

Weil er den Wählerwillen über die Parteiinteressen stellen wolle, begründete Bürgermeister Niko Reisel die Entscheidung. Sie rechne ihm dieses Entgegenkommen, das „keine Selbstverständlichkeit“ sei, hoch an, so Klampfer. Sie ergriff die von der ÖVP ausgestreckte Hand und bekundete den Willen zur Zusammenarbeit.

Dass diese gegenseitigen wertschätzenden Aussagen mehr als bloße Worte sind, davon kann man ausgehen. Sowohl Reisel als auch Klampfer sind nicht die Typen für falsche Spielchen. Der Gemeinde Meiseldorf kann das nur guttun.