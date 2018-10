Er hat die pluralistische Demokratie abgelehnt, das Parlament und den Verfassungsgerichtshof ausgeschaltet und damit die Gewaltentrennung beendet, führte die Pressezensur ein, schränkte die Versammlungsfreiheit ein, zog im Bürgerkrieg 1934 mit mehreren hundert toten Österreichern die Fäden und errichtete ein faschistisches Regime in Österreich: Dennoch erinnerte am Friedhof in Neukirchen bis vor Kurzem eine Gedenktafel an „Ständestaat-Bundeskanzler“ Engelbert Dollfuß – und soll das künftig wieder tun.

Immer wieder gab es Diskussionen um die Tafel. Im Zuge der Sanierungsarbeiten am Kriegerdenkmal wurde sie nun gestohlen. Taucht sie nicht wieder auf, will der Kameradschaftsbund eine neue herstellen lassen. Vielleicht sollte man diese Idee noch einmal überdenken. Wie wäre es mit einer Friedensbotschaft auf diesem Denkmal? Ein Diebstahl soll zwar nicht gut geheißen werden, aber einer offenen, demokratischen Gesellschaft – und in so einer leben wir glücklicher Weise – kann eine Gedenktafel an einen Politiker wie Engelbert Dollfuß im wahrsten Sinn des Wortes gestohlen bleiben.

