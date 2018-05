In den sozialen Netzwerken hat die Ankündigung der Waldviertler Regionalversammlung zum Bau der „Europaspange“ für zahlreiche Wortmeldungen gesorgt. Wie so oft bei kontroversiellen Themen rücken sich dabei die Schreihälse aus den extremen Ecken beider Lager in den Mittelpunkt. Die Wahrheit liegt aber wohl auch bei diesem Thema in der Mitte.

So wird kein vernünftiger Mensch die Autobahn als Allheilmittel für sämtliche Probleme des Waldviertels sehen. Genauso wenig wird er annehmen, dass mit dem Bau einer Autobahn die Natur und Beschaulichkeit einer ganzen Region zerstört werden wird. Die Autobahn kann einer von vielen Bausteinen sein, dem Waldviertel neue Impulse zu verleihen. Neben dem Ausbau der Franz-Josefs-Bahn und dem flächendeckenden Breitband-Ausbau darf aber nicht auf das größte Kapital des Waldviertels vergessen werden: Seine Menschen!

Denn gerade in unseren kleinen Orten zeigen die Bewohner bei diversen Projekten – zuletzt etwa beim Dorfgemeinschaftshaus in Nödersdorf – oft, was sie zu leisten im Stande sind und wie viel ihnen ihre Heimat wert ist.