Denkt man an das Musikgeschehen im Bezirk Horn, so kommen den meisten wohl mit Allegro Vivo, den Opernaufführungen auf Burg Gars oder der Altenburger Musikakademie Veranstaltungen in den Sinn, die man mit klassischer Musik verbindet.

Gern übersehen wird dabei, dass es im Bezirk auch eine breite Jazz-Szene gibt. Neben der Big Band Formation Horn, die immer wieder für Furore sorgt, sind es Vereine wie „JazzW4“ in Horn oder der Jazzclub Drosendorf, die dieser Szene Leben einhauchen. Letzterer hat im Drosendorfer Jazzkeller einen richtigen Anziehungspunkt für Jazz-Fans aus ganz Österreich geschaffen.

Nun ist es Jazz-Club-Obmann Hannes Fröhlich gemeinsam mit Freunden gelungen, Jazz nicht nur in Musikform, sondern auch in Bildern zu präsentieren. In Drosendorf wurden die besten Jazz-Fotos der Welt ausgestellt. Und das als Österreich-Premiere – ein Zeichen dafür, was möglich ist, wenn es in Vereinen Idealisten gibt, die mehr tun, als nur das Notwendige.