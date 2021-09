Als wäre es nicht schwer genug, ein Theaterfestival für Schüler im Waldviertel auf die Beine zu stellen. Die Coronapandemie erschwerte es Holger Schober – er beerbte Stephan Rabl als Intendant – und seinem Team vom Tagträumer*innen-Festival noch zusätzlich. Nachdem sich zuletzt in Raabs der Besucheransturm in Grenzen hielt, ist Ähnliches – trotz fast sensationellem Künstler-Aufgebot – für Horn zu befürchten. Der Grund ist aber nicht in der Kultur-Müdigkeit der Schulen zu suchen, sondern in deren Angst, sich in der aktuellen Situation auf das Wagnis Theaterbesuch mit ihren Kindern einzulassen.

Dabei wäre es gerade für Kinder und Jugendliche wichtig, in einer Zeit, in der viele von ihnen vermehrt vor Fernseher und Computer sitzen, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. Gegen die Pandemie sind Schober und sämtliche Kulturschaffende machtlos. Bleibt zu hoffen, dass ihnen dieses Gefühl der Ohnmacht nicht die Lust am Weitermachen für die Saison 2022 nimmt.