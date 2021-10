Kalt-warm gab es bei der jüngsten Sitzung des Eggenburger Gemeinderates. Zunächst blieben einander Bürgermeister Georg Gilli (ÖVP) und Gemeinderat Manfred Mayer (SPÖ) – wie nicht selten – gegenseitig nichts schuldig und lieferten sich heftige Verbal-Gefechte. Diesmal war der Kanalbau in Gauderndorf Anlass für den Zoff. Während Mayer Gilli fehlende Information für die SPÖ-Fraktion vorwarf, konterte Gilli, dass Mayer „Populismus“ betreibe und ortete „Hohlschuld“ bei der SPÖ: „Ihr könnt jederzeit bei Stadtamtsdirektor Hammer um Infos anfragen.“

Ganz anders die Stimmung dann bei der Behandlung der Kinderbetreuung in Eggenburg. Da gab es fast schon so etwas wie Wohlfühlatmosphäre ob des Lobes seitens der SPÖ für ÖVP-Stadtrat Martin Neugebauer. Was die Sitzung insgesamt deutlich aufzeigte: Egal, ob die Fraktionen einer Meinung sind oder nicht, fehlende Leidenschaft für Eggenburg kann man den Mandataren sicher nicht nachsagen.