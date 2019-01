Zwei Problemzonen prägen die Verkehrssituation in Eggenburg seit Längerem: Das Stadtzentrum und die Gegend rund um das Schulzentrum mit Volksschule und Mittelschule – in dem sich demnächst auch der Kindergarten ansiedeln wird. Allerdings bezeichnen sich einige Mitglieder des Gemeinderats selbst als „betriebsblind“ für das Problem – so holte man sich bei der Ausarbeitung eines Verkehrskonzepts Hilfe von Boku-Studenten, die „von außen“ einen Blick auf die Situation warfen.

Und dieser Blick von außen brachte – grob zusammengefasst – eine Schlussfolgerung: In Eggenburg muss das Tempo raus. Zumindest was die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer betrifft. Für beide Problemgebiete scheinen Tempo-30-Zonen probate Lösungsansätze. Nicht bremsen sollte die Stadtpolitik aber bei der Diskussion über die Umsetzung der Vorschläge. Lässt man sich jetzt zu lange Zeit, steigt die Gefahr, dass wieder alles beim Alten bleibt.

