Auch wenn Kinder und Jugendliche zumindest aus medizinischer Sicht nicht die „Hauptrisikogruppe“ in der Coronakrise sind – unter den sozialen Folgen der Krise leiden sie vermutlich mehr als alle anderen. Nicht nur Jugendliche müssen derzeit weitgehend auf Kontakte mit Gleichaltrigen in der „echten Welt“ verzichten.

Auch wenn dies noch so schwerfällt, Jugendliche sind reif genug, die Sinnhaftigkeit hinter dieser Tatsache zu begreifen. Aber was soll man etwa als Mutter einem dreijährigen Mädchen sagen, das denkt, dass es von Oma und Opa nicht mehr geliebt wird, weil es die an sich vertrauten Bezugspersonen derzeit aus Sicherheitsgründen nicht mehr besuchen darf?

Klar, auch der Besuch des Nikolo kann dieses Problem nicht lösen. Dennoch ist es jenen Gemeinden hoch anzurechnen, die heuer zumindest in Form von Videos oder als „Lieferservice“ diese Tradition leben lassen. Damit kann man heuer den Kleinen wohl mehr Freude bereiten als in „normalen“ Jahren.