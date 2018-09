Immer mehr Betriebe im Bezirk Horn tun sich schwer, neue Lehrlinge zu finden. Mit dem Aus für die Lehre für Asylwerber schließt die ÖVP-FPÖ-Regierung nun für einige dieser Betriebe auch ein Hintertürchen, doch noch Menschen zu finden, die sich bei ihnen ausbilden lassen wollen. Besonders für Betriebe in „Mangelberufen“ wird die Nachwuchssuche künftig damit noch schwieriger werden.

Ein Hoffnungsschimmer – zumindest im Bezirk Horn – ist vor diesem Hintergrund die erfreuliche Entwicklung der Schülerzahlen in der Polytechnischen Schule. Dank guter Vorarbeit in den Neuen Mittelschulen (Berufsorientierung) und wegen gezielter Werbemaßnahmen (Tag der offenen Tür mit Betriebspräsentationen) hat diese Schule in den vergangenen Jahren ihr zu unrecht schlechtes Image abgelegt.

Mehr als 100 junge Menschen sind diese Woche im Horner Poly gestartet, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Wenn es jetzt noch gelingt, dass nicht alle von ihnen die typischen Berufe wie Mechaniker und Friseurin erlernen wollen, dann könnte das Problem der Lehrlingssuche bald geringer werden.