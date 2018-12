„Die Innenstädte sterben aus“ – was für viele Städte im ländlichen Raum immer mehr zum Problem wird, gilt – zumindest nicht im selben Ausmaß – für Horn und Eggenburg. In den beiden größten Städten des Bezirks gibt es nach wie vor zahlreiche Geschäfte und Lokale, die von der Bevölkerung stark frequentiert werden. Mit diesem positiven Faktor geht für beide aber auch ein Problem einher: die liebe Parkplatznot.

In Wahrheit ist dieses Problem aber ein „Luxusproblem“. Besser, ein wenig länger nach einem Parkplatz suchen zu müssen und dann ein adäquates Angebot an Geschäften vorzufinden, als freie Parkflächen in Hülle und Fülle, dafür aber auch leerstehende Geschäftslokale zu haben. Beide Städte haben in den letzten Wochen und Monaten intensiv an neuen Kurzparkzonen-Konzepten gearbeitet, um sowohl Kunden und Gästen in Geschäften und Lokalen, als auch der Wohnbevölkerung entgegenzukommen. Und haben nun Lösungen für ein Problem, dass viele andere Städte im ländlichen Raum gerne hätten.