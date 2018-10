2.824 Menschen haben alleine im Bezirk Horn das Volksbegehren „Don‘t smoke“ unterschrieben. Österreichweit waren es 881.569 Personen. Für die ÖVP/FPÖ-Regierung ist dieses starke Zeichen der direkten Demokratie kein Grund, ihre Position bezüglich Nichtraucherschutz zu ändern.

Zwei bis drei Personen sterben allein in Österreich täglich an den Folgen des Passivrauchens. Traurig, dass es angesichts dieser Tatsache überhaupt ein Volksbegehren braucht, unsere Regierung von der Notwendigkeit eines besseren Nichtraucherschutzes überzeugen zu wollen. Vorgesehen ist der im Regierungsprogramm schlichtweg nicht.

Wenn die Einsicht für besseren Nichtraucherschutz – Regierungsprogramm hin oder her – bei jenen, die die Geschicke unseres Landes lenken, nicht von alleine herrscht, dann kann man das nur als fehlende Vernunft werten. Und das ist für jede Regierung – egal in welcher Zusammensetzung – ein Armutszeugnis. Gut, dass wenigstens innerhalb der ÖVP Stimmen laut werden, die sich in der Sache mehr Bewegung wünschen.

Artikel #119860762