Laut Statistik Austria gab es heuer zu Jahresbeginn im Bezirk Horn knapp 400 Frauen mehr als Männer. Dennoch wird nicht einmal jedes fünfte Gemeinderats-Mandat in unserem Bezirk von einer Frau besetzt.

Mittlerweile haben Frauen schon in so gut wie allen Bereichen gezeigt, dass sie oftmals sogar mehr drauf haben als Männer. Egal ob in leitenden Funktionen großer Unternehmen, auf Spitzenpositionen in der Politik, in der Kunst oder im Sport. Warum sollten Frauen also in den Gemeinderäten unserer Gemeinden nichts bewirken können?

Vielleicht ist wirklich mangelndes Selbstvertrauen bei Frauen – wie manche Politierkinnen selbst vermuten – der Grund, warum sich nicht mehr von ihnen in die Lokalpolitik wagen. Aber Selbstvertrauen kann auch von außen kommen.

Vielleicht können Bürgermeister das Problem des fehlenden Selbstvertrauens dadurch lösen, indem sie aktiv auf potenzielle Gemeinderätinnen zugehen und ihnen so ihr Vertrauen zeigen. Die nächsten Gemeinderatswahlen stehen Anfang 2020 an, es wird also schön langsam Zeit, das Thema anzugehen.