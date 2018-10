Das Jahr 1978 verbinden in Österreich viele auch heute noch mit Cordoba. Für die Stadt Horn war aber die Gründung der Firma Riegl – auch wenn sie damals noch in Trabenreith angesiedelt war und erst 1987 nach Horn übersiedelte – wohl das Ereignis des Jahres.

Firmengründer Johannes Riegl ging zu dieser Zeit mit einer Vision ins Waldviertel. Damals glaubten auch Kollegen der TU Wien nicht so recht daran, dass man mit einer solchen im Waldviertel reüssieren kann. 40 Jahre später ist aus dieser Vision ein in seinem Segment, der Entwicklung und Fertigung von Laser Entfernungsmessern, Distanzmessgeräten und Laser Scannern, weltweit führendes Unternehmen mit Standorten in den USA, China, Japan und Australien geworden, das in Horn knapp 200 Menschen qualifizierte und sichere Arbeitsplätze bietet.

Für die Umsetzung seiner Vision und die Verdienste um die Wirtschaft der Stadt Horn wurde Riegl von der Stadtgemeinde Horn mit dem Wirtschaftspreis geehrt. Wohl selten war eine Auszeichnung so verdient wie diese.