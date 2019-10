Fachlich kompetent, gut vernetzt und mit dem gewissen politischen Zug zum Tor ausgestattet – der Garser Werner Groiß galt lange als einer der profiliertesten Politiker des Waldviertels. Von 2013 bis 2017 gehörte der ÖVP-Mann sogar dem Nationalrat an. Jetzt kündigte er – kurz vor der Gemeinderatswahl – seinen Rückzug aus der Lokalpolitik an. Als Grund dafür gab er an, „amtsmüde“ zu sein.

Das Ende der Karriere Groiß‘ zeigt aber auch die Schattenseite des an sich erfolgreichen früheren Vorzugsstimmen-Wahlkampf-Systems der ÖVP auf. 2017 verlor er sein Mandat an Angela Fichtinger, die das Mandat dann an den jungen Lukas Brandweiner weitergab, der nun ohne Vorzugsstimmen-Entscheid im Nationalrat bleiben darf.

Insidern zu Folge hatte Groiß an seinem Aus als Nationalratsabgeordneter ordentlich zu „kiefeln“. Wer seine Leidenschaft für die Politik kennt, der weiß, dass ein Polit-Comeback in anderer Farbe – auch wenn zuletzt von Groiß dementiert – nicht auszuschließen ist.