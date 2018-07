Trockenheit und Hitze – zwei Schlagworte, mit denen derzeit ganz Europa konfrontiert ist. Nicht nur in südlichen Ländern wie aktuell in Griechenland, auch in nordeuropäischen Ländern wie Schweden, Finnland oder Lettland machen es derzeit Waldbrände den Einsatzkräften und der Bevölkerung schwer.

Auch das östliche Waldviertel kann von dieser Problematik ein Lied singen. Der Bezirk Horn gehört mittlerweile zu den heißesten und trockensten Regionen Österreichs. Jahre, in denen es im Bezirk mehr als 500 Millimeter Niederschlag gegeben hat, stellten in den vergangenen zehn bis 15 Jahren die Ausnahme und nicht die Regel dar. Zwar ist der Bezirk von großflächigen Waldbränden noch verschont geblieben, dennoch sind die Folgen für unseren Wald und die Landwirtschaft enorm.

Dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist, steht außer Frage. Jetzt geht es nur noch darum, wie wir unsere Umwelt – und damit uns selbst – nicht noch weiter ins Verderben stürzen. Ein erster Ansatzpunkt könnte der Umgang mit der wohl wichtigsten Ressource, Wasser, sein. Vielleicht denken wir beim Befüllen unserer Pools oder der wöchentlichen Autowäsche daran.