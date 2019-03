30 Jahre ist es her, seitdem mit dem Fall des Eisernen Vorhangs Österreich und Tschechien nicht mehr von einander getrennt sind. 30 Jahre, in denen hinsichtlich Partnerschaft der beiden Länder viel passiert ist, aber auch viel verabsäumt wurde. Während die physische Grenze kein Problem mehr darstellt, ist es jene im Kopf, die bei vielen Menschen in beiden Ländern immer noch besteht.

Umso löblicher ist es, dass sich nun 13 Ausflugsziele im Waldviertel und im benachbarten Tschechien zusammentun, um die Vernetzung im Tourismusbereich voranzutreiben. Aus dem Bezirk Horn ist das Stift Altenburg bei diesem Projekt mit dabei. Anders als vielleicht in vielen anderen Bereichen können wir Waldviertler beim Tourismus von unseren Nachbarn noch viel lernen. Hinsichtlich Besucherzahlen liegen die Ziele in Südböhmen weit vor jenen im Waldviertel. Und auch die Zahl der verreisenden Tschechen nimmt stetig zu – auch davon kann unser Tourismus nur profitieren.