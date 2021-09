Auch wenn es niemand frei heraus zugibt: Vor dem Start in das neue Schuljahr ist auch im Bezirk Horn die Ungewissheit groß. Wie geht es mit Masken- oder Testpflicht in den Schulen weiter? Erfordert eine neuerliche Welle gar wieder die Schließung der Schulen? Wie gehen Lehrer, Eltern und Schüler mit einer möglichen weiteren „Home-Schooling-Phase“ um? Das sind nur einige der Fragen, die sich im Schulbereich aktuell stellen.

An den Schulen haben Direktoren, Lehrer und Schüler längst mit der Ungewissheit leben gelernt. Vielleicht wird sie auch deshalb nicht groß an den Nagel gehängt, weil sämtliche Herausforderungen im Schulbereich seit dem März 2020 zumindest im Bezirk Horn mit Bravour gelöst wurden. Sämtlichen Beteiligten – besonders den 272 Taferlklasslern im Bezirk, die ihre Schullaufbahn starten – ist ein Schulalltag im Normalbetrieb zu wünschen. Und dazu kann jeder von uns, indem er sich an die Coronaregeln hält, seinen Teil beitragen.