„Bursch nach Sprung von Klippe im Rollstuhl: Bürgermeister verurteilt“ – So oder so ähnlich könnte die Schlagzeile lauten, wenn beim unerlaubten Baden im ehemaligen Steinbruch in Meiseldorf jemandem etwas passiert. Das befürchtet zumindest Bürgermeister Niko Reisel, der nun der Praxis des unerlaubten Badens Einhalt gebieten will.

Dass diese Befürchtung nicht unbegründet ist, zeigt das vor wenigen Monaten gefällte Urteil im Bezirk St. Pölten. Damals war ein Bürgermeister verurteilt worden, weil ein Hecht in einem Badteich einen Burschen gebissen hatte.

Dass Reisels Vorhaben nicht einfach umzusetzen ist, zeigte sich auch beim NÖN-Lokalaugenschein im Steinbruch in der Vorwoche. Ertappte „Falsch-Bader“ vergriffen sich gegenüber Reisel zwar nicht im Ton, einsichtig wollten sie aber auch nicht sein: „Es ist ja noch nie etwas passiert“, bekam der Ortschef zu hören. Ja, eh! Bis etwas passiert, ist immer „eh noch nie etwas passiert.“

Das Vorgehen Reisels mag vielleicht gerade für Ortsansässige unverständlich und nicht populär sein, vernünftig und verständlich ist es aber allemal.