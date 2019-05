250 bis 350 Euro – so hoch fiel die Beute eines Diebes, der sich im Landgasthaus Buchinger in Harmannsdorf bediente, aus. Angesichts der Summe keine besondere Meldung, könnte man meinen. Nachdenklich stimmt allerdings die Tatsache, dass der Täter das Geld aus einem Glas gestohlen hat, dessen Inhalt klar als Spendengeld für die Anschaffung eines Defibrillators für den Ort Harmannsdorf ausgewiesen war.

Mit dieser Aktion bewies der Täter aber nicht nur, dass ihm das Wohl seiner Mitbürger kaum am Herzen liegen dürfte. Er löste mit seiner Tat auch etwas Positives aus: Seit Bekanntwerden des Vorfalls registrieren die Buchingers eine noch höhere Bereitschaft ihrer Gäste, für die Anschaffung des Defis zu spenden. Das gibt Hoffnung. Auch wenn einzelne Mitglieder unserer Gesellschaft sprichwörtlich „keinen Genierer“ haben, so beweist die Gesellschaft als Ganzes immer wieder, dass die Bereitschaft zur Hilfe am Nächsten großgeschrieben wird.