Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann – diese Binsenweisheit hatte wohl selten so viel Richtigkeit wie in Coronazeiten. Erstmals kommt mit dem Stephansheim nun auch eine Pflegeeinrichtung aus dem Bezirk Horn im Zuge der Coronakrise in die Kritik – und das wohl auch deshalb, weil man es eben nicht allen recht machen kann.

Nachdem ein positiver Coronafall verzeichnet wurde, stören sich einige daran, dass dennoch Besuche im Heim möglich sind. Dabei setzt das Stephansheim von Beginn der Pandemie auf großartiges Krisenmanagement inklusive laufender Tests und bereitete eine Quarantänestation vor. Zudem hat man durch die „Hausgemeinschaften“ auch die besten Voraussetzungen, einzelne betroffene Stationen abzuschotten und Besuche für gesunde Patienten weiterhin möglich zu machen. Hätte man diese Möglichkeit jetzt wegen eines einzigen Falles unterbunden, dann sehe man sich vermutlich mit noch größerer Kritik konfrontiert.