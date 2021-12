Nur nicht zurücklehnen

Bezirkshauptmann und Bezirksärztesprecher loben die hohe Impfquote in Horn: Zumindest eine Dosis haben knapp 77 Prozent der Bevölkerung erhalten. Das ist gut. Aber da geht noch mehr.

Natürlich, die Emotionen kochen mittlerweile hoch und die Skepsis gegenüber der Impfung beobachtet nicht nur Bürgermeisterin Elisabeth Allram in Brunn. „Waldviertel gegen Impfzwang“: Das Transparent war bei der Demonstration am Samstag vertreten, nachdem am 1. Dezember das ganze Waldviertel die Meldung verfolgt hatte, dass ein Vierjähriger nach einer Corona-Infektion starb. Sein Immunsystem war schon im Vorfeld geschwächt.

Treten wir doch dagegen an. Denn, was man aus vergangenen Epidemien und Pandemien weiß: Sind Menschen um ein erkranktes Kind herum geimpft, ist es durch die Herdenimmunität geschützt. Da zählt jeder, auch im Bezirk Horn.