Ohne Zoff geht‘s auch

In den vergangenen Jahren erinnerte die Kommunalpolitik in Drosendorf-Zissersdorf an das legendäre Match Simmering gegen Kapfenberg. Auch wenn es unter dem Strich meist eher um Kleinigkeiten ging – an verbaler Brutalität hatten die Diskussionen im Norden des Bezirks ordentlich etwas zu bieten. Dass er damit so überhaupt keine Freude hat, machte Robert Feldmann schon vor seinem Amtsantritt klar. Seine Energie in die Arbeit für die Gemeinde zu stecken anstatt in Scharmützel, war sein erklärtes Ziel.

Dass das bisher gelang, ist nicht nur sein Verdienst, sondern auch jener der Opposition. Die soll zwar weiter aufmerksam sein und bei Bedarf ihre Stimme erheben, dem neuen Gemeinde-Chef aber die Chance geben, sich in Ruhe um seine Aufgaben zu kümmern. Und die sind mit Glasfaserausbau und Kanalsanierung ohnehin fordernd genug.#