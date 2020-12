Aus elf mach acht – das ist die aktuelle Situation der Feuerwehren in der Marktgemeinde Gars. Nachdem seit dem Vorjahr die Feuerwehr Wolfshof wegen Nachwuchsmangel nur noch als Feuerwache geführt wird, stehen nun die Wehren in Wanzenau und Buchberg vor dem Aus. Sie sollen nach den entscheidenden Sitzungen im Jänner aufgelöst werden. So hart diese Entscheidungen einzelne Floranis mit Leib und Seele trifft, angesichts der Situation ist sie die einzig logische. Denn wie der Buchberger Kommandant Karl Schrammel richtigerweise sagt, gerade bei einer so wichtigen Institution wie der Feuerwehr macht ein „Weiterwursteln“ keinen Sinn.

In immer mehr kleinen Ortschaften geht damit eine der letzten sozialen Klammern – und das sind unsere Wehren neben ihrer eigentlichen Aufgabe – verloren. Was nicht verloren gehen darf, ist aber das Know-how und vor allem die Ortskundigkeit der verbliebenen Mitglieder. Jedem einzelnen von ihnen, der sich künftig einer der Nachbarwehren anschließt, muss die Gesellschaft daher dankbar sein.