Damit hat wohl niemand gerechnet: Klemens Kofler geht als Spitzenkandidat für die Freiheitlichen in der Bezirkshauptstadt Horn ins Gemeinderatswahl-Rennen. Verkehrs-Stadtrat Ronald Zöchmeister macht aus beruflichen Gründen – wie es aus der FPÖ heißt – für den Bezirksobmann, der bisher im Gemeinderat der 830-Seelen-Gemeinde Altenburg gesessen ist, Platz.

Der Wechsel Koflers nach Horn lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Zum einen ist er wohl ein verstecktes Eingeständnis der FPÖ, dass die Personaldecke in der Bezirkshauptstadt selbst dünn ist. Bisher fielen die Blauen Gemeinderäte – sowohl in Sitzungen als auch bei Veranstaltungen – am meisten durch ihre Unauffälligkeit auf. Zum Zweiten sieht die FPÖ wohl gerade in der Bezirkshauptstadt ihr größtes Wähler-Potenzial und will mehr als die drei bisherigen Sitze holen. Und dieses Potenzial abzurufen, trauen die Blauen dem leutseeligen Kofler wohl eher zu als Zöchmeister.