Pflicht erfüllt

Erfolgreicher Saisonstart für den SV Horn. Regionalligist Draßburg war keine Hürde in der ersten Runde des ÖFB-Cups. Eine gute Voraussetzung für den Meisterschaftsstart am Freitag. Mit Sturm Graz II kommt ein Aufsteiger.

Wie bei sämtlichen „Amateur-Teams“ von Bundesligisten gilt auch hier: Technisch stark, gut organisiert, körperlich oftmals nicht so robust. Hier muss Horn ansetzen. Dem Gegner von Beginn weg keine Luft lassen, eine körperliche Überlegenheit herstellen, das Spiel an sich reißen, das Publikum mitnehmen. Dann kann‘s schnell in die richtige Richtung gehen.

Gerade nach den vergangenen, schwierigen Vorjahren mit vielen „Auf und Abs“ wäre Stabilisation angesagt. Dass das Publikum nach Erfolgen lechzt und kommt, wenn sich diese einstellen, haben der Top-Beginn in der Vorsaison und der Saisonstart 2019 gezeigt. Daher: nur die Spieler selbst haben es in der Hand, ob es wieder Euphorie gibt, oder nicht.