Spannung pur in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal. Eine Runde vor Hinrunden-Schluss sind die Top-6 nur durch sieben Punkte getrennt. Die neu installierte Klasse ist ohnehin so etwas wie die Horner „Premier League“. Zehn der 13 Teams kommen aus dem Bezirk. Es ist klar, dass eines von ihnen das Rennen machen wird. Daher bleibt‘s auch während der Meisterschaftspause spannend. Wer möchte unbedingt aufsteigen, wer rüstet nach, holt noch die eine oder andere Verstärkung? Ein Blick auf die Torschützenliste zeigt: Die Legionäre bestimmen das Geschehen. 16 der Top-20-Schützen sind Tschechen.

Wer leistet sich in Zeiten der Teuerung weiterhin den Luxus, in der untersten Spielklasse auf bezahlte Spieler zu setzen? Sinn macht das nur bei jenen Klubs, die aufsteigen wollen. Für den Rest ist es egal – um am Ende etwa um Platz acht zu spielen, muss kein Geld unnötig verpulvert werden.