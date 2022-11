Pro Riederer

Der SV Horn wartet noch mit der Trainer-Entscheidung. Möglich, dass der Markt sondiert wird. Möglich, dass Gespräche mit Kandidaten abgewartet werden. Möglich, dass ausgelotet wird, wer Philippp Riederer beim Nachwuchsleistungszentrum und den Amateuren folgt, sollte er zum fixen Cheftrainer bestellt werden. Letzteres sollte keine Hürde sein. Kandidaten werden sich finden lassen.

Die Trainerbestellung für die Profis ist heikler. Will Horn tatsächlich den Bundesliga-Aufstieg in Angriff nehmen, darf es keinen Fehlgriff geben. Es sind nur noch 14 Runden zu spielen – da gibt‘s keine Schonfrist, muss von Beginn weg geliefert werden. Riederers Vorteil: Er kennt die Mannschaft, die Mannschaft kennt ihn. Seine für einen Trainer jugendlichen 32 Jahre waren bisher kein Problem. Riederer kam gut an, die Bilanz spricht für ihn. Seine Bestellung in einer schwierigen Phase war ein gelungenes Experiment. Jetzt braucht‘s keine neue Baustelle. Riederer soll bleiben.