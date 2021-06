Als vor wenigen Wochen SV Horn-Spieler Amro Lasheen zusammensackte und gerade noch dem Tod von der Schippe sprang, war das ein kurzer Aufreger in der österreichischen Fußball-Szene. Am Samstag war alles anders. Vor einem Millionen TV-Publikum brach der dänische Inter Mailand-Star Christian Eriksen nieder und musste noch am Spielfeld wiederbelebt werden. Bilder, die um die Welt gingen. Szenen, die auch weniger sportaffine Menschen mitbekamen. Bilder, die eins verdeutlichen: Auch durchtrainierte Fußballer sind keine Maschinen.

Dass Menschen keine Maschinen sind, schon gar nicht mit künstlicher Intelligenz, zeigen Quer-, besser gesagt „Brett vorm Kopf“-Denker. Schon Minuten nach dem Euro-Drama hingen sie dieses via Social Media auf eine mögliche Corona-Impfung Eriksens – der laut Aussagen der Teamärzte bisher ungeimpft ist – auf. Schäbig. Gerade der Sport soll verbinden, frei von politischen und sonstigen Einflüssen sein. Schon gar nicht soll er eine Mülldeponie für geistigen Durchfall sein. Weder in der weiten Welt, noch im Waldviertler Sport-Mikrokosmos.