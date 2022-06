Projekt für Generationen

Es hat die Verantwortlichen viele schlaflose Nächte und zahlreiche Stunden in Besprechungen und Planung gekostet. Das Projekt Stadtsee in Horn wird von Bürgermeister Gerhard Lentschig wohl zurecht als „Leuchtturmprojekt“ des bisherigen Jahrhunderts in der Bezirkshauptstadt bezeichnet.

Die Gestaltung der Freizeit wird für viele Menschen zu einem immer wesentlicheren Aspekt ihres Lebens. Die Stadtgemeinde hat rechtzeitig erkannt, dass es auch zu ihren Aufgaben gehört, sowohl Platz für Ruhesuchende, als auch Attraktionen für alle Generationen zu bieten. Am Stadtsee gelingt dies alles direkt im Zentrum der Bezirkshauptstadt.

Neue Freizeit-Arena Der Horner Stadtsee steht vor dem Start

Und auch wenn die Kosten von 4 Millionen Euro von dem ein oder anderen leise kritisiert werden: Das Geld war es wohl wert, hier investiert zu werden. Schließlich wurde mit dem Stadtsee ein Projekt für mehrere Generationen geschaffen.