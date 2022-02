Qualität für den Angriff

In eineinhalb Wochen wird‘s für Horn in der 2. Liga ernst. Der Nachtrag in Steyr ist richtungsweisend. Ein Sieg und Horn setzt sich vom Schlusslicht ab. Eine Niederlage, und der Abstiegskampf wird brisant. Eine eingespielte Horner Mannschaft wird‘s zum Start nicht geben. Ausfälle und schlechte Witterung kreuzen die Vorbereitungspläne. Dass es noch Zugänge geben wird, scheint klar. Die Frage ist, ob und wie diese weiterhelfen. Mit einem fitten Fabian Ehmann im Tor und der bewährten Defensive gibt‘s hier keine personellen Baustellen.

Alternativen benötigt die Offensive. Die Joker Camara und Jennings sind weg. Toro war in der Hinrunde zu ineffizient und Petuely ist noch zu unerfahren. Hier braucht‘s echte Qualität. Die kostet. Dennoch wäre das eine gute Investition. Ein Glücksgriff kann den Unterschied ausmachen, der für den Klassenerhalt notwendig ist.