Qualität statt Abfall geben

Der Lions Club Horn unterstützt seit vielen Jahren in Not geratene Menschen und soziale Projekte. Die meisten davon kümmern sich um Menschen direkt in der Region. Um das tun zu können, sind „die Löwen“ auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Einerseits, weil man bei Veranstaltungen wie dem Glühweinstand auf finanzielle Spenden angewiesen ist.

Andererseits, um beim traditionellen Flohmarkt – er bringt jährlich einen fünfstelligen Betrag ein und ist damit die Haupteinnahmequelle des Clubs – Waren anbieten zu können, die man guten Gewissens zu Geld machen kann. Bei vielen der zuletzt abgegebenen Gegenstände haben die Lions dieses gute Gewissen aber nicht mehr. Sie machen daher auch klar darauf aufmerksam, dass eine Sammlung für einen Flohmarkt keine gute Gelegenheit ist, seinen Müll loszuwerden. Dass man darauf eigens hinweisen muss, ist traurig genug.