Drei Namen nährten zu Transferschluss die Hoffnung, dass es bald neue Waldviertler Profikicker geben wird: Dominik Weixelbraun (17 Jahre, Juniors OÖ), Dennis Schmutz (20, SV Horn), Christoph Zotter (18, Sturm Graz II). Jetzt ist klar, die Hoffnung ist begründet.

Dominik Weixelbraun aus Kirchberg/Walde ist bei den Juniors OÖ seit Saisonstart im Angriff gesetzt, erzielte jetzt gegen Dornbirn seine ersten Tore, die den ersten Saisonsieg (5:2) einleiteten. Dennis Schmutz aus St. Martin kämpft bei Horn noch mit den Nachwehen der Pause im Amateurbereich, kam aber in allen Pflichtspielen zum Einsatz. Das Duell ihrer Klubs gibt‘s am 10. September – womöglich mit beiden am Feld! Auch Christoph Zotter aus St. Bernhard spielte bei Sturm Graz II drei Tests durch, wartet auf seinen ersten Einsatz in der Regionalliga West.

Sie alle sorgen dafür, dass das Waldviertel, das durch Christoph Baumgartners Höhenflug beim Nationalteam und Hoffenheim mehr in den Fokus gerückt ist, noch weiter Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ob einer dann einen ähnlichen Weg einschlagen kann wie der St. Leonharder, wird sich zeigen. Fußball-Waldviertel profitiert in jedem Fall davon. Nachahmer werden kommen. Wetten?!