„Die Euphorie erhält man am besten mit sportlichem Erfolg“, sagte Horns Sportchef Reinhard Vyhnalek vorige Woche zum Saisonstart. Demnach muss die Stimmung in der Bezirkshauptstadt am Überkochen sein. Nach den 5:1-Siegen im Cup und gegen die Young Violets sowie der Übernahme der Tabellenführung kamen Gratulationen aus allen Ecken Österreichs.

Freilich eine Momentaufnahme. Natürlich ist auch erst eine Runde gespielt und die stark verjüngten Young Violets waren sicher nicht der größte Prüfstein der Saison. Dass in Horn aber wieder ein anderer Wind weht, ist seit Wochen ersichtlich – einige Aspekte ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der SV Horn ist wieder ein Verein, dem man die zur Schau gestellten Emotionen abnimmt.

Der SV Horn hat die beste Mannschaft, die seit Jahren im Waldviertel gespielt hat.

Der SV Horn spielt attraktiven Offensivfußball, gewann damit die ersten beiden Pflichtspiele 5:1.

Der SV Horn ist erstmals in der Vereinsgeschichte Tabellenführer in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs.

essere Argumente, um am Freitag beim Heimstart gegen den FAC wieder einmal zum SV Horn zu gehen, gibt es eigentlich nicht. „Gemma Horn schauen“, sollte in der Bezirkshauptstadt wieder zum Motto werden. Es wäre an der Zeit.