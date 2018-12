Zumindest ein Hakerl konnte der SV Horn mit der Verpflichtung von Günter Mayer als neuen Frauentrainer noch auf seine To-Do-Liste für die Winterpause setzen. Ob es ein entspanntes Weihnachten für die Vereinsleitung gab, daran darf man aber durchaus seine Zweifel hegen. Der über die Feiertage weiter vakante Trainerposten bei den Herren dürfte doch für die eine oder anderer Falte auf den Denkerstirnen gesorgt haben.

Dennoch darf man sich glücklich schätzen, für die Frauen eine gute Nachfolgelösung für Hannes Spilka gefunden zu haben. Die Situation war schwierig. Der SV ist Herbstmeister in der 2. Liga Ost/Süd, hat also in der Hinrunde viel richtig gemacht. Verständlich, dass man mit einem neuen Trainer nicht alles über den Haufen werfen möchte. Mit Mayer hat man eine gute Lösung gefunden. Er kennt den Verein, weiß um die Strukturen Bescheid und wo er ansetzen muss, um das Bestehende weiterzuentwickeln. Gute Voraussetzungen, um nächste Saison Spilka und Austria/Landhaus zu zeigen, was man dazugelernt hat.

Anders bei den Herren. Über die künftige Ausrichtung muss man sich natürlich Gedanken machen. Vor viel Veränderung muss man sich aber nicht fürchten, denn funktioniert hat im Herbst nicht viel. Zuviel Zeit sollte man sich aber nicht mehr lassen. Der Trainingsstart naht in Riesenschritten…