Später träumen

Der Startschuss für die 2. Liga ist noch gar nicht richtig verhallt, ist der SV Horn wieder einmal in aller Munde. Der gute Saisonstart, jetzt auch erstmals Kapfenberg auswärts geschlagen. Ein erfrischender, kompakter Fußball, der um eine in der Transferzeit nicht zerfledderte Basis herum aufgebaut wird. „Was ist da noch möglich?“, fragen sich viele.

Bei aller berechtigten Freude über den guten Saisonstart der Horner, die guten Leistungen, sollte man aber derzeit noch die Kirche im Dorf lassen. Zu schmerzlich sind die Erinnerungen an die Vorsaison, als nach elf Punkten in den ersten fünf Runden plötzlich der Faden riss – oder an 2019, als in der Euphorie nach der Rückkehr Kronsteiners und Vyhnaleks vieles möglich schien, und am Ende doch wieder der Abstiegskampf stand.

Die Zeit genießen, sich nach dem mageren Frühjahr Selbstvertrauen für schwierigere Zeiten holen. Zum Träumen ist später dann aber immer noch Zeit.