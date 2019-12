Mit dem Adventpokalturnier in Schrems und Turnieren in Eggenburg haben zwei traditionsreiche Nachwuchsturniere die Waldviertler Hallensaison eingeläutet. Ein Erfolg waren beide. In Schrems erwies sich einmal mehr die Hinwendung zum technischeren, körperloserem Futsal bei den älteren Jahrgängen als richtiger Schritt. Den Kids taugt‘s außerdem.

Aber: Fünf Jahre nach dem Ende der flächendeckenden Waldviertler Futsalmeisterschaft im Nachwuchsbereich, mit der man einst niederösterreichweit Vorreiter war, aufgrund fehlender Turnier-Veranstalter und zu hohem Aufwand macht sich in den jüngeren Jahrgängen bemerkbar, dass aus Futsal wieder mehr Fußball wird, mehr gekämpft als gespielt wird.

Das kann man positiv sehen, weil die Youngster schließlich das ganze Jahr über nun einmal Fußball spielen. Das kann man aber auch negativ sehen, weil Futsal als Grundlage für verschiedene Aspekte (besonders den spielerischen und das Zusammenspiel) wichtig ist. Alleine mit Trainings und sporadischen Turnieren in der Winterpause ist es schwieriger, den Kids dies zu vermitteln.

Unter dem Strich leidet die Qualität. Vielleicht wäre es ja doch eine Überlegung wert, die kurze, aber erfolgreiche Waldviertler Futsal-Tradition wieder aufleben zu lassen.